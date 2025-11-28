Falken-Theater
INTRODUCTION TO VOLUME I - The Hidden Architecture of the Great Reset
Why You Were Never Meant to See the Whole Picture
12 hrs ago
•
Falken-Soundtheater
1
4
VOLUME II - PART I — The Global Technocratic Blueprint
The Empire That Should Not Exist
14 hrs ago
•
Falken-Soundtheater
8
4
Plastic Dreams
...in a plastic world
Nov 28
•
Falken-Soundtheater
2
3:51
My Destination (Part I - Teaser)
Following the Light Inside
Nov 27
•
Falken-Soundtheater
1
2:04
All These Lonely People
Le's uplift each other -
Nov 27
•
Falken-Soundtheater
1
3:44
HUMANITY IN THE CROSSHAIRS — THE GREAT RECLASSIFICATION
How the Empire Quietly Rewrote the Definition of "Human"
Nov 27
•
Falken-Soundtheater
12
21
13
REDEFINED HUMANITY — THE ANATOMY OF A BIO-DIGITAL EMPIRE
THE NEW TAXONOMY OF MAN
Nov 26
•
Falken-Soundtheater
2
4
2
BOOK II - Kings and Pawns
A Black Feather Analysis of Contemporary History, its Driving Forces and Hidden Mechanisms
Nov 26
•
Falken-Soundtheater
1
THE RED PILL, THE BLACK PATH, AND THE GREAT CHOICE
Preface to Book II Kings and Pawns - A Black Feather Analysis of Contemporary History, its Driving Forces and Hidden Mechanisms
Nov 26
•
Falken-Soundtheater
1
4
22.0 - CHAPTER XXII — FROM IDEOLOGICAL EMPIRES TO THE REIGN OF TRUTH
THE GREAT RESET, THE MARK OF THE BEAST, AND THE RETURN OF THE SACRED KING
Nov 25
•
Falken-Soundtheater
2
21.0 - CHAPTER XXI — COMPETING POWER CENTERS IN THE MODERN WORLD
THE MULTIPOLAR EMPIRE AND THE NEW FACE OF BABYLON
Nov 25
•
Falken-Soundtheater
1
20.0 - CHAPTER XX — THE COLD WAR BEGINS
COMPETING TOTALITARIANISMS, COMPETING MYTHS, COMPETING EMPIRES
Nov 25
•
Falken-Soundtheater
